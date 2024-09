Dongfeng commercialisera son SUV électrique Voyah Courage en Europe

Le constructeur chinois Dongfeng lancera son SUV électrique Voyah Courage en Europe à partir de 2025 et compte concurrencer la référence du segment le Tesla Model Y.

Dongfeng a présenté ce mois de septembre à Turin en Italie son SUV électrique Voyah Courage, ce qui marque une étape dans la stratégie de la marque pour percer sur le marché européen. Ce dernier est un SUV premium de taille moyenne qui ira concurrencer directement le Tesla Model Y avec un prix avoisinant les 50 000 euros.

Le Voyah Courage mesure 4725 mm de long, 1900 mm de large et 1650 mm de haut, avec un style élégant avec notamment des feux diurnes sont fins, horizontaux et reliés par un fin bandeau led tandis que les phares principaux sont hébergés dans les prises d’air latérales. Les jantes presque pleines présentent un look plus organique.

Sous le capot, le SUV de Dongfeng sera proposé avec une motorisation de 210 kW/286 ch en version propulsion, offrant une autonomie de 470 km grâce à une batterie de 80 kWh. Une version à transmission intégrale sera aussi disponible, avec une autonomie de 440 km.