Geely rassure ses clients en Algérie face aux rumeurs de cessation d’activité

Geely El Djazaïr a publié un communiqué pour démentir formellement les rumeurs et informations circulant sur les réseaux sociaux, affirmant que le constructeur automobile chinois annulerait les commandes confirmées et rembourserait les montants versés par les clients.

Ces derniers jours, des rumeurs ont largement circulé sur les réseaux sociaux concernant les activités de Geely en Algérie, prétendant que la marque automobile chinoise cesserait ses activités et procéderait au remboursement des clients pour les commandes en cours.

Geely a fermement démenti ces allégations, soulignant que ces informations sont totalement infondées et sans aucune base de vérité. La marque chinoise tient à rassurer ses clients en indiquant que le processus de prise de commande suit son cours normal et que les livraisons seront honorées dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, Geely exhorte sa clientèle à ne pas prêter attention aux rumeurs et à se fier uniquement aux informations officielles communiquées par l’entreprise. Pour rassurer davantage ses clients, Geely a mis en place une ligne directe de service dédiée à répondre à leurs préoccupations.