Volvo Trucks annonce des tests du moteur à hydrogène pour 2026

Le géant constructeur suédois de camions poids lourds Volvo Trucks, annonce les premiers tests de ses camions à moteur hydrogènes pour 2026, ce qui pourrait préparer une commercialisation prévue vers la fin de la décennie.

Développer des motorisations de mobilité alternatives aux moteurs thermiques, touchent également les camions poids lourds avec Volvo qui travaille déjà, sur l’électrique à batteries, le biogaz, le HVO et la pile hydrogène.

Mais le géant suédois veut encore aller plus loin, en s’intéressant au moteur à combustion hydrogène. Volvo Trucks vient même d’annoncer l’arrivée prochaine de ses premiers camions à moteur à combustion hydrogène.



« Les camions équipés de moteurs thermiques traditionnels, mais propulsés à l’hydrogène, offriront le même niveau de performances et de fiabilité que nos camions Diesel, mais avec l’avantage d’avoir des émissions de CO2.proches de zéro » a indiqué Jan Hjelmgren, responsable de la gestion des produits et de la qualité chez Volvo Trucks.