Genesis lancera en 2020 son premier SUV

La marque premium du groupe Hyundai, Genesis présentera le tout premier SUV de son catalogue qui sera destiné au marché des Etats-Unis, en défiant localement les BMW X5, Audi Q7 et Mercedes GLE. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



La marque Genesis représentant le segment premium chez Hyundai, qui présentait jusqu’ici que des berlines et des coupés va lancer son tout premier SUV et qui sera dévoilé au mois d’avril au salon de New York.

Baptisé Genesis GV80, ce nouveau modèle qui a déjà fait l’objet de nombreuses fuites sur la toile se distinguant par une gigantesque calandre et un grand gabarit le positionnant directement face aux BMW X5, Audi Q7 ou encore Volvo XC90.

Sous le capot, Genesis proposera plusieurs motorisations avec notamment : un V6 3,0 litres diesel de 278 chevaux, développant 578 Nm, un quatre cylindres 2,5 litres turbo de 304 chevaux et 422 Nm de couple et enfin un V6 bi-turbo de 3,5 litres revendiquant 380 chevaux.