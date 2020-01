Ghardaia : lancement de la mise à niveau du CW-33 reliant Berriane à Guerrara

La première tranche des travaux de mise à niveau et de modernisation du tronçon du chemin de wilaya CW-33 reliant Berriane à Guerrara vient d’être lancée, a affirmé lundi à l’APS le directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya de Ghardaia. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

L’opération qui s’inscrit dans le cadre des programmes centralisés du secteur des Travaux Publics pour un montant de 500 millions DA, cible un linéaire de 30 km sur les 120 km de l’axe routier reliant Berriane à Guerrara, a précisé le DTP, Ali Teggar.

Le projet qui va être réalisé en plusieurs tranches, constitue une action importante en termes l’aménagement du territoire du fait de l’incidence régionale forte qui en est attendue en prévision de son classement en route nationale et permettra de rapprocher toute cette zone des principaux pôles économiques et énergétiques du pays ainsi que des routes nationales (RN-1 et RN-3), a souligné M.Teggar.

L’enjeu du projet est la mise à niveau de l’axe routier important en améliorant et en rectifiant son tracé géométrique selon les normes exigées matière de route nationale par l’élargissement de la chaussée à 7,6 mètres avec des accotements de 2 X 2,5 mètres, la suppression des « point noirs » ayant à maintes fois été le théâtre d’accidents meurtriers, ainsi que par la réalisation d’ouvrages d’art pour l’assainissement de la route, notamment des dalots et des passages busés, a-t-il expliqué.



Une action de renforcement du corps de la chaussée, de renouvellement et de modernisation de la signalisation verticale (balise virage, bornes kilométriques, panneaux de signalisation toutes catégories) ainsi que l’aménagement des intersections importantes, a été engagée en parallèle et au fur et à mesure de la livraison des tronçons réalisés.

La modernisation, la mise à niveau et le renforcement de cet axe routier (CW-33) créé en 1986 est de nature à améliorer la fluidité du trafic, la sécurité routière au profit des usagers et à appuyer le dossier de classement de ce CW-33 reliant la RN-1 et la RN-3 via les localités de Berriane et Guerrara (Ghardaia) et El-Hedjira (Ouargla) en une route nationale.

L’intérêt croissant porté par les pouvoirs publics à cette infrastructure routière, qui s’inscrit dans le cadre du schéma directeur de l’aménagement du territoire, vise outre le désenclavement des localités et périmètres agricoles situés sur le tracé de la route, à répondre à la problématique de la mobilité et à une meilleure fluidité de la circulation routière entre les RN-1 et RN-3.



Le projet sera suivi également par un prolongement du tronçon de la route de contournement et d’évitement du tissu urbain de la ville de Guerrara longue de 7,2 km pour atteindre une longueur de 11 km, a ajouté le DTP.