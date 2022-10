GMC dévoile son pick-up électrique Sierra EV

A l’instar de Ford et Chevrolet, le constructeur américain lance son premier pick-up électrique ordinaire. Un nouvel engin, qui se veut luxueux et qui annonce une importante autonomie de 640 km.

Après avoir lancé le GMC Hummer EV, la luxueuse marque du groupe General Motors, lance son vrai premier pick-up électrique, qui ira concurrencer sur ce segment, le Ford F-150 Lightning ou encore le Rivian R1T.

Baptisé GMC Sierra EV, ce pick-up électrique repose sur la même plateforme que le Chevrolet Silverado EV, mais dispose de plus de puissance et d’éléments, notamment dans sa carrosserie qui adopte un look plus épuré et futuriste. Le Sierra EV se distingue, par sa soute à bagages de 1 ;8 m qui peut être étendue à 2,74 m grâce à la trappe « Midgate » située sur le hayon. On retrouve également un coffre à l’avant avec une prise de courant intégrée, et peut alimenter jusqu’à 10 prises de courant d’une puissance totale de 10,2 kW.

L’habitacle quant à lui se distingue par un grand toit panoramique sur toute la longueur de l’intérieur, de panneaux de garniture en bois véritable et d’un stupéfiant écran central de 16,8 pouces regroupant presque toutes les commandes. Le véhicule adopte également un affichage tête haute de 14 pouces. La capacité de remorquage du véhicule est de 4,3 T, et le coffre à bagage peut contenir 590 kg.

Sous le capot, on retrouve un bloc moteur développant jusqu’à 764 ch et 1064 Nm de couple, et peut faire le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. La taille de la batterie n’est pas encore connue. La commercialisation des premiers modèles se fera au début de l’année 2024.