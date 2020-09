Grève des transporteurs: Hani reçoit les représentants des transporteurs routiers

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a reçu samedi les présidents des transporteurs routiers de personnes et de marchandises, qui lui ont présenté leurs préoccupations socioprofessionnelles, notamment celles liées à la pandémie de coronavirus, a indiqué le ministère dans un communiqué.

« Dans le cadre de la concertation permanente entre le ministère et les différentes organisations professionnelles, M. Hani a reçu les présidents des transporteurs routiers de personnes et de marchandises et des transports par taxi automobile », fait savoir la même source.

Il s’agit de l’Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA), de l’Union nationale des transporteurs (UNAT), de l’Union générales des commerçants et artisans algériens-Transport (UGCAA), du Syndicat national des transports terrestres (SNTT-UGTA) ainsi que l’Union nationale des chauffeurs de taxis (UNACT).

A cette occasion et selon APS, les représentants des transporteurs routiers ont fait part de leurs préoccupations socioprofessionnelles, notamment celles inhérentes au gel de l’activité des transports en raison de la pandémie de la Covid-19, aux indemnités y afférentes décidées par les pouvoirs publics, au renouvellement du parc, à la conversion de la motorisation des véhicules de transport au GPL ainsi qu’aux autres points en rapport avec la profession, selon le communiqué.

Le ministre, qui a enregistré avec attention les doléances des intervenants, a tenu à les assurer du « soutien de l’Etat, de sa compréhension et de son entière disponibilité à œuvrer à leur satisfaction et à leur prise en charge, en tenant compte de la situation sanitaire et économique du pays ».

Il est utile de signaler que l’union nationale des transporteurs a demander à tous les transporteurs (bus et taxis) d’observer une grève nationale ce vendredi 20 septembre (toute le journée) pour exiger de les indemniser pour l’arrêt de l’activité depuis le 22 mars 2020 à ce jour.