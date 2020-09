Audi lance la version g-tron de l’A3 sportback

La marque aux anneaux lance sur certains marchés européens l’Audi A3 Sportback 30 g-tron. Cette dernière roulera aussi bien avec le gaz naturel compressé CNG que le biométhane.

Le constructeur allemand lance l’instar de la première génération du version G-tron sur la toute nouvelle Audi A3. Cette version reçoit sous le capot le bloc 1.5 TFSI nanti de 131 ch (96 kW) pour un couple de 200 Nm de 1400 à 4000 tr/min. La transmission est lancée aux roues avant via la boîte de vitesse robotisée S tronic à sept rapports.

Avec des performances optimisées l’Audi A3 30 g-tron passe de 0 à 100 km/h en 9,7 s et pointe à 211 km/h tout en offrant une autonomie « au gaz » de 495 km selon le cycle NEDC et 445 avec la procédure WLTP qui peut être étendue grâce au petit réservoir d’essence d’une capacité de 9 litres. Démarrant toujours en mode CNG, le moteur passe, de manière imperceptible, en mode essence lorsque la pression dans les réservoirs de gaz descend en dessous d’un certain seuil.