Groupe IVAL: Jamal SPA renouvelle son partenariat avec Mazda Motor Corporation

L’entreprise Japonaise apporte son soutien à JAMAL Spa depuis une quinzaine d’années. Un premier accord de partenariat, en Mars 2005, faisait de JAMAL SPA (Japan Motors Algérie) le représentant officiel et distributeur de la marque MAZDA en Algérie. Le choix de JAMAL Spa comme l’unique partenaire Algérien est accompagné de critères de sélections commerciales et professionnelles très sérieux et rationnels.



La reconduction de l’agrément exclusif entre Mazda et JAMAL SPA a pour objectif essentiel la mise en place d’un véritable partenariat se basant sur des critères stratégiques et rigoureux s’articulant autour du développement de la marque Mazda très prisée en Algérie et dont la réputation remonte aux années 1980.