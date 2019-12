Nouvelle Cupra Leon : la version Competicion se montre déjà

La nouvelle marque sportive de Seat dévoile nous dévoile aujourd’hui la première image ainsi que la fiche technique de la future génération de la CupraLeon dans sa version de course. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Seat a dévoilé récemment le premier teaser vidéo annonçant la nouvelle génération de la Leon. Quelques jours après c’est autour de sa marque sportive Cupra de nous dévoiler la première image de la compacte dans sa version de compétition. Voici donc une partie du design de la Cupra Leon Competicion.

Conçue pour la catégorie TCR, la Cupra Leon Competicion, adopte des feux triangulaires s’évasant vers l’extérieur dont les contours sont parcourus par un liseré de LED. Ces derniers lient les deux blocs optiques sur toute la largeur du coffre pour une meilleure signature visuelle ;

Qui dit version de course dit accessoires dédiés avec notamment d’imposants élargisseurs d’ailes et un large aileron de toit. A l’instar d’autres modèles Cupra, cette Leon qu’on découvre adopte une carrosserie parée de gris mat et des jantes couleur bronze.

Cupra a accompagné cette image de la fiche technique de cette Leon Competicion. En effet, la compacte roulera avec un moteur essence TFSI quatre cylindres 2L turbo à injection directe développant 340ch pour un couple maximal de 410 Nm. La transmission aux roues se fait via une boite de vitesses séquentielle à six rapports.

Enfin, cette version Competicion de la Cupra Leon est déjà disponible à la pré-commande pour un prix affiché à 30 000 euros.