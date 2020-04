Groupe Ival : les RDV pour le SAV par internet

Le groupe IVAL annonce en direction de ses clients la mise en place d’une procédure de contact simplifiée, par internet, leur permettant de prendre rendez-vous avec le service après vente.

En effet, en cette période de confinement et de l’arrêt partiel des activités du secteur automobile en Algérie, le groupe IVAL s’adapte à la conjoncture et met en place une solution qui permettra à ses clients du service après-vente de continuer à bénéficier des différentes prestations techniques de la marque IVECO.



Ainsi, les clients et partenaires d’IVAL n’auront plus à se déplacer aux ateliers SAV pour réparation, contrôle ou prendre un rendez-vous, il suffit d’effectuer une demande en envoyant un mail via le site internet de l’entreprise www.ival.dz (http://www.ival.dz/rendez-vous-atelier-sav) en remplissant un formulaire de demande d’un rendez-vous atelier.



Les conseillers techniques du groupe IVAl prendront contact rapidement les clients afin de confirmer les rendez-vous.