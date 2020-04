Kia Motors Algérie: reprise partielle des activités Après-vente

L’activités après-vente et vente de pièces de rechange va reprendre chez Kia Motors Algérie à partir du dimanche 26 avril 2020, tout en respectant les règles de distanciation sociale et de confinement instaurées pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Afin de répondre aux besoins de ses clients, tout en respectant les règles de confinement mises en place par le gouvernement, les ateliers de Service après-vente Kia Motors Algérie ainsi que les magasins de pièces de rechange seront ouverts à partir du Dimanche 26 Avril 2020, du samedi au Jeudi de 8h00 à 13h00.

La réouverture se fera à temps partiel au niveau du centre de maintenance des Pins Maritimes, le Quick Service du Caroubier ainsi que les magasins de pièces de rechange Caroubier et Pins Maritimes, et ce, dans le strict respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale édictées par l’autorité sanitaire.