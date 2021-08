Groupe Renault : La marque Mobilize dévoile sa berline électrique Limo

A l’occasion du salon automobile de Munich, la firme Mobilize du groupe Renault, présentera au public une berline électrique baptisée « Limo » développée en collaboration avec le losange et sera réservée qu’aux professionnels.

La marque Mobilize nouvellement lancée par le groupe Renault, est spécialisée dans les services de mobilité lancera à l’occasion du salon de Munich sur le stand du losange sa nouvelle berline électrique baptisée Limo. Cette dernière sera réservée aux professionnels comme les VTC, Taxis, et aux transports associatifs ou médical.

Cette berline Mobilize Limo a été développée par la joint-venture entre Renault Group et Jiangling Motors Group Co., Ltd. La Limo mesure 4,67 m de long, 1,83 m de large et 1,47 m de haut pour un empattement de 2,75 m. Les passagers auront droit à un bon espace aux jambes et disposeront d’une connectique USB, et la possibilité de gérer le volume du système audio et la climatisation depuis leur place arrière. Le volume de coffre est affiché à 411 litres. On retrouve également une sellerie en tissu enduit de plastique à effet cuir, un combiné numérique avec un écran de 10,25 pouces, et un autre tactile de 12,3 pouces. On retrouve également des jantes de 17 pouces.

Sous le capot, on retrouve un bloc électrique développant 150 ch pour un couple maxi de 220 Nm. Il sera alimenté par une batterie de 60 kWh, assurant une autonomie de 450 km.