Groupe Renault : « La raison d’être » comme projet d’entreprise

A l’occasion de sa dernière assemblée générale, le groupe Renault a présenté à ses actionnaires son projet d’entreprise qui s’est résumé en cette phrase « La raison d’être ».

Le groupe Renault a tenu une assemblée générale ce 23 avril 2021, et durant laquelle a présenté à ses actionnaires sa raison d’être. Il s’agit d’une démarche construite avec l’ensemble des salariés, et des parties prenantes validée par le Conseil d’administration, dans laquelle exprime l’ambition et le sens du projet collectif du Groupe Renault en France et dans le monde. Cette nouvelle démarche est portée par cette phrase : « Nous faisons battre le cœur de l’innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. »,

Pour réussir cette raison d’être dans un premier temps, des groupes de travail ont analysé des centaines d’entretiens avec des collaborateurs appartenant à divers métiers et divers pays. En parallèle, une étude sur la culture de l’entreprise a été menée et complété par des discussions avec différentes parties prenantes. Le groupe Renault va aller encore plus loin en créant un comité de la Raison d’Être avant la fin de l’année.

« Chez Renault, la technologie et l’innovation sont toujours au service de l’humain, et jamais le contraire. Car le but ultime est bien de nous rapprocher les uns des autres. C’est cette liberté que rend possible la mobilité d’aujourd’hui, et encore davantage celle de demain », a ainsi déclaré Jean-Dominique Senard, Président du conseil d’administration de Renault.