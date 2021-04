Skoda tease l’arrivée de la nouvelle Fabia

Le constructeur tchèque lancera au mois de mai, la nouvelle et quatrième génération de sa Fabia. En attendant, Skoda dévoile une première image croquis permettant d’apprécier les lignes de la citadine.

Après le restylage récent des Ibiza et Polo, une autre citadine du groupe Volkswagen s’apprête à se renouveler. Il s’agit de la Skoda Fabia dont la nouvelle et quatrième génération sera dévoilée dans quelques semaines.

En attendant, le constructeur tchèque dévoile les premières images de cette citadine sous forme de croquis. On découvre que cette nouvelle Fabia gardera un look sombre avec une calandre entourée de chrome. On retrouve également de nouveaux phares LED plus étendus, et des feux arrière modifiés désormais disponibles en version entièrement LED.

La grande nouveauté de cette Skoda Fabia sera le fait qu’elle adoptera un mode de conduite semi-autonome. Rendez-vous donc le mois prochain pour découvrir plus de détails.