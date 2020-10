Groupe Volkswagen : Bentley pourrait devenir une filiale d’Audi

Le groupe Volkswagen songerait sérieusement à faire des changements au sein de ses marques. Pour sa marque Bentley, le groupe envisage de l’associé à Audi en tan que filiale et cela aurait de sérieuses conséquences.

Le groupe Volkswagen est propriétaire de plusieurs marques réparties sur trois familles différentes : les généralistes pour Volkswagen, Seat et Skoda, les premiums pour Audi, Ducati et Lamborghini et le Luxe pour Bugati, Porsche et Bentley. Chaque famille est distincte de l’autre notamment par l’utilisation de plateformes différente pour chaque famille, ce qui veut dire qu’un changement d’une famille à une autre pour une marque sera lourd de conséquences.

C’est le cas de Bentley qui serait selon le site Automobilwoche sur le point de passer sous la houlette d’Audi et descendrait ainsi de niveau en passant de la famille Luxe à celle Premium. Cette idée viserait à profiter des synergies d’Audi pour aider au développement de Bentley. Affaire à suivre.