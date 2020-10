Fiat dévoile la Tipo restylée et inaugure son nouveau logo

Le constructeur italien dévoile le restylage de mi-carrière de sa Fiat Tipo. La compacte inaugure pour l’occasion le nouveau logo de la marque et une nouvelle version Cross.

Après le lancement récent du restylage de la Panda, Fiat nous dévoile aujourd’hui le rafraichissement de mi-carrière de la Tipo. Cette dernière adopte bien plus de changements que la citadine avec l’arrivée du tout nouveau logo du constructeur.

Dans la face avant de la Tipo restylée, on retrouve le nouveau logo représentant de grandes lettres FIAT simplement, exit donc celui arrondi à fond rouge et bord chromé. On retrouve également une calandre redessinée avec une grille allant plus loin sous les optiques qui peuvent être en full LED. Le bouclier est également inédit adoptant une barre chromée entre les antibrouillards tandis que l’arrière accueille des feux LED.

L’autre grande nouveauté sur la Fiat Tipo restylée est l’arrivée d’une version inédite Cross disponible sur les versions berline, 5portes et break. Cette version donne à la compacte des aires de baroudeuse avec de généreuses protections de carrosserie en plastique d’aspect brut sur les bas de caisse et autour des roues. Elle dispose également d’une garde au sol relevée de 4 cm et des inserts couleur alu.

L’habitacle de laTipo se veut plus moderne, en adoptant un volant revu, un écran tactile de 10,25 pouces et le système multimédia UConnect 5 a les compatibilités Apple Car Play et Android Auto sans fil. L’équipement est également modernisé avec entre autre les feux de route automatique, la surveillance des angles morts ou encore le détecteur de fatigue du conducteur.

Sous le capot, on retrouve un nouveau bloc trois cylindres 1.0 turbo de 100 ch, avec un couple maxi de 190 Nm tandis qu’en Diesel elle sera proposée avec au choix un 95 ou 130 chevaux.