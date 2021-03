Huawei pourrait lancer son premier véhicule électrique dès 2021

A l’instar d’Apple, le géant chinois des télécommunications Huawei, veut se lancer dans l’automobile en préparant le développement d’une gamme de véhicules électriques dès 2021.

Face à la démocratisation des dernières technologies dans le domaine automobile, il n’est pas surprenant de voir les géants des télécommunications se lancer dans le développement de leur propre voiture. Ainsi après Apple et son Project Titan, c’est autour de Huawei d’annoncer le lancement de son premier véhicule électrique dès 2021 et qui sera rejoint par d’autres modèles par la suite.

En effet, selon Reuters, Huawei va se lancer dans le domaine automobile et proposant une famille complète de modèles électriques dont le premier serait présenter dès la fin de l’année 2021. Avec ce projet, le géant chinois souhaite diversifier ses activités, notamment depuis les restrictions américaines, et surtout concurrencer Apple.

Toutefois, développer un tel projet en si peu de temps semble difficilement réalisable, mais Huawei songerait sans doutes à signer un partenariat avec un éventuel constructeur automobile chinois. En effet, selon Reuters, le fabricant est chinois est déjà en discussions avec Changan Automobile.

Pour sa part Huawei, ne confirme pas ces informations mais ne les nient pas non plus : « Huawei n’est pas un constructeur automobile. Cependant, grâce aux TIC, nous avons pour objectif d’être un fournisseur de composants numériques orientés vers la voiture et les nouveaux composants ajoutés, permettant aux équipementiers automobiles de construire des meilleurs véhicules. » a ainsi communiqué le constructeur.