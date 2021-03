La Volkswagen Golf embarque une application dédiée au football

Le constructeur allemand, annonce l’arrivée d’une nouvelle application sur les Volkswagen Golf, permettant au conducteur de recevoir des notifications sur ses équipes de football préférées.

Dans le but de surfer sur son contrat de sponsoring le liant à l’UEFA (Union Européenne de Football), Volkswagen lance une nouvelle application embarquée autour du football. Baptisée « We Score », cette application disponible sur les Golf pour l’instant, permettra au conducteur de recevoir des notifications en direct sur chaque match dont il peut choisir trois club de football et une équipe nationale.

La nouvelle application de Volkswagen fonctionne selon le pays où se trouve le véhicule. Le conducteur pourra choisir trois clubs sur les deux premières divisions de championnats, et suivre aussi les résultats sur les compétitions européennes.