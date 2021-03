La Toyota Yaris élue voiture de l’année 2021

La nouvelle et quatrième génération de la Toyota Yaris vient d’être sacrée voiture de l’année « Car Of the Year 2021 ». La citadine japonaise devance la Fiat 500 et le Cupra Formentor.

Comme chaque année à cette période, est élue « Car Of the Year », et pour l’édition 2021, c’est la citadine japonaise Toyota Yaris dans sa nouvelle et quatrième génération qui décroche le titre de voiture de l’année. La Yaris succède ainsi à la Peugeot 208 lauréate de l’année 2020.

Ce prestigieux titre a été décerné cette année par un jury de 59 journalistes spécialisés, venus de 22 pays européens. Chaque jury dispose de 25 points qu’il devra répartir avec deux règles : attribuer des points au moins pour 5 véhicules sur 7 et ne pas dépasser un maximum de 10 points pour un seul modèle présélectionné.

La Toyota Yaris qui a déjà été sacrée en 2000 a reçu un total de 266 points et dépasse la Fiat 500 de peu qui a obtenu 240 points. Le nouveau Cupra Formentor complète le podium avec 239 points.