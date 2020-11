Porsche révèle les caractéristiques techniques de la future 911 GT3

En attendant sa levée de voile officielle, le constructeur allemand révèle plusieurs informations sur la future nouvelle Porsche 911 GT3 soit la version la plus radicale des 911.

Porsche lancera prochainement la version la plus extrême de la 911 à savoir la GT3. En attendant, le constructeur allemand dévoile plusieurs informations la concernant. D’abord, le bloc atmosphérique de 4 litres recevra une évolution avec une zone rouge à 9 000 tr/min dont la puissance n’est pas encore dévoilée mais elle avoisinerait les 510 ch comme sur la 991 Speedstrer. Il y aura deux possibilités de transmission : une boîte manuelle à six vitesses et une boîte robotisée PDK à double embrayage avec possibilité de changer de vitesse via le levier.

La carrosserie de la voiture est pensée avec un nouveau concept de spoiler qui génère plus d’appui sans nuire à la vitesse de pointe pour améliorer l’aérodynamisme. Pour gagner également en légèreté, l’intérieur dénudé est doté de carénages en carbone, d’une isolation acoustique moindre et de vitres plus légères. Enfin, sur le tableau de bord, le compteur embarque un mode de suivi spécial et un nouvel indicateur de rapport de boite. Elle est équipée de jantes 20 pouces à l’avant et 21 pouces pour les roues arrière, et les pneus deviennent et les freins plus gros.