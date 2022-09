Hyundai continuera à développer des moteurs thermiques

Malgré une bonne transition électrique avec une gamme de plus en plus enrichie, Hyundai ne renonce pas toutefois à la motorisation thermique, en continuant de développer cette technologie pour certains marchés.

Le constructeur coréen se lance comme la plupart des constructeurs dans le segment électrique, avec le lancement de nouveaux modèles et une communication accrue sur cette motorisation, mais Hyundai n’oublie pas pour autant la motorisation thermique.

Pour Hyundai, de nombreuses régions ne sont pas encore prêtes à passer à la seule technologie électrique. C’est ce qu’a affirmé Albert Biermann, conseiller technique exécutif de la marque, qui a ajouté que le tout électrique n’est pas une option pour Hyundai à court et moyen termes, et ceci d’une part parce que de nombreuses régions ne disposeront « pas d’infrastructure disponible pour les VE pendant un certain temps ». Et d’autre part, le groupe Hyundai continue à travailler sur l’hydrogène, pour les piles à combustibles ou les moteurs thermiques.