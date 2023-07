Hyundai dévoile les premières images du nouveau Santa Fe

Le constructeur coréen vient de dévoiler les premières images officielles de son tout nouveau Hyundai Santa Fe. Ce nouveau grand SUV arbore une carrosserie au design imposant et puissant.

Hyundai lancera au mois d’aout en première mondiale, la nouvelle génération de son grand SUV Santa Fe. En attendant, le constructeur dévoile les premières images officielles de cette cinquième génération, ou on découvre un modèle adoptant une carrosserie robuste et anguleuse qui vise à garantir un espace intérieur maximal.

Si les détails techniques ne sont pas encore dévoilés, on peut déjà déduire que le SUV adopte un empattement long et un hayon large. Le capot haut se distingue, tout comme les éléments de design en forme de H qui réinterprètent le logo Hyundai, comme par exemple, les phares et les feux arrière sont conçus avec une signature lumineuse en forme de H.

L’habitacle du nouveau Santa Fe adopte jusqu’à trois rangées de sièges, qui peuvent tous être entièrement rabattus. En outre, le motif en H est également présent dans l’habitacle, notamment sur le tableau de bord et dans les buses d’aération. On retrouve un également un grand écran incurvé qui se trouve en haut de la planche de bord, qui se compose en fait du tableau de bord et d’un écran tactile pour le système d’info-divertissement (tous deux de 12,3 pouces).