Algérie-Chine : Abdelmadjid Tebboune visite l’usine automobile BYD

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a effectué vendredi une visite à l’entreprise « BYD », spécialisée dans la production de véhicules électriques, située dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine.

Accompagné de la délégation ministérielle lors de cette visite d’Etat qu’il a entamée, lundi dernier, en République populaire de Chine, le Président Tebboune a visité les différents départements de cette entreprise et a écouté les explications de ses responsables concernant les nouvelles technologies utilisées dans la fabrication automobile électrique.

Au cours de la visite, le président de la République a réaffirmé que l’Algérie « offre toutes les facilités et accorde de nombreux avantages aux investisseurs étrangers, y compris aux fabricants automobiles, qui sont les bienvenus dans notre pays ».



Et d’ajouter « Notre pays est qualifié pour être un pôle de construction automobile, compte tenu de sa position stratégique en Afrique et sa proximité de l’Europe ».