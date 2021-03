Hyundai dévoile son nouveau SUV compact Bayon

Le constructeur coréen lève le voile sur son nouveau SUV compact Hyundai Bayon. Ce dernier qui est placé en dessous du Kona est spécialement conçu pour viser le marché européen.

Hyundai vient de dévoiler son tout nouveau SUV d’entrée de gamme placé sous le Kona dans le segment B et baptisé Bayon en référence à la ville touristique française Bayonne. Ce dernier est un SUV compact mesurant 4,18 m de long, 1,78 m de large et 1,49 m de haut et partage quelques éléments esthétiques avec le Kona comme les phares en deux parties, dont la supérieure est plus dessinée.







La différence de design avec le Kona, est le fait que le Bayon arbore des feux arrière en forme de flèche reliés par une ligne horizontale. L’habitacle du Bayon prime le mode numérique, avec un affichage des instruments numérique et un grand écran d’info-divertissement. Les deux écrans mesurent 10,25 pouces, mais l’écran central est de 8 pouces en taille standard. La comptabilité Apple CarPlay et Android Auto sont également de la partie. Une connexion internet est également proposée pour bénéficier des divers services connectés.







Sous le capot du Hyundai Bayon, on retrouve seulement deux moteurs à essence : 1.2 MPi atmosphérique de 84 ch, associé à une boîte manuelle à cinq vitesses, ou un 1.0 T-GDi de 100 ch, avec ou sans support petite hybridation de 48 V, associé au choix d’une boite manuelle à six vitesse ou robotisée à double embrayage de sept vitesses.