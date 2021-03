Hyundai dévoile son nouveau Van Staria

Le constructeur coréen dévoile son inédit Hyundai Staria. Il s’agit d’un Van au style futuriste pouvant accueillir jusqu’à 11 personnes dans une configuration de 4 rangées de sièges.

Dans le but de proposer une alternative aux grands SUV qui domine notamment le marché américain, Hyundai dévoile son nouveau Van baptisé Staria. Ce dernier adopte un design futuriste, et un habitacle très spacieux. Ce dernier ira concurrencer sur ce segment, les Volkswagen Transporter, et Mercedes Classe V.

Le Staria remplace ainsi le Starex lancé en 1997, et est décrit comme un fourgon utilitaire destiné au transport de personnes ou aux familles nombreuses. Ce nouveau Van pourra accueillir jusqu’à 11 personnes dans une disposition de 4 rangées de sièges. Le Hyundai Staria, peut également être proposé dans des configurations plus confortables avec notamment des sièges individuels à l’arrière.

Esthétiquement, au delà de son habitacle séduisant, le nouveau Hyundai Staria adopte une forme cubique, aux lignes épurées, fluides et surtout futuristes, avec notamment sa calandre béante intégrant les optiques de phares sous forme de deux rangées verticales de 4 LED Carrées, de chaque côté, le tout surligné d’un bandeau LED qui s’étire sur toute la largeur de la proue.

Le Van coréen, sera également proposé dans une finition premium arborant une calandre à grille maillée, des éléments décoratifs en laiton pour la carrosserie et des jantes 18 pouces au motif diamanté. Sous le capot, Hyundai n’a pas encore communiqué sur ce Staria, mais on devrait évidemment retrouver une palette de propositions.