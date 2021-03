BYD veut se lancer dans la production de batteries en Europe

Le constructeur chinois ambitionne d’approvisionner les constructeurs automobiles européens en batteries. Pour y arriver, BYD souhaite installer une usine de production sur le vieux continent.

Malgré l’intention de constructeurs automobiles européens comme les groupes Volkswagen et Renault, de créer et développer des usines de production de batteries en Europe, le géant chinois BYD, souhaite implanter une usine sur le vieux continent pour les fournir les constructeurs en batteries. « La planification de l’usine vise à préparer l’approvisionnement des clients automobiles européens et à préparer la poursuite de l’expansion des activités de BYD à l’étranger. » a ainsi communiqué la marque chinoise.

A côté de ses activités de géant constructeur automobile, BYD est également un spécialiste de renommée en ce qui concerne la batterie et a même présenté l’année dernière, une nouvelle génération de batteries. Cette démarche s’inscrit notamment dans une mouvance de producteurs chinois de batteries voulant s’installer en Europe. Pour bien, réussir sa mission, BYD va engager évidemment du personnel.