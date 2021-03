Hyundai lance un teaser de son Kona N

Le constructeur coréen lancera prochainement, la version sportive N de son SUV urbain Hyundai Kona. Ce dernier se révèle dans un premier aperçu, adoptant une allure plus musclée que la version standard.

Comme prévu, pour compléter sa gamme sportive, Hyundai lancera la vraie version sportive sur son SUV urbain Kona qui adopte une carrosserie ultra musclée. Même si, on ignore encore la puissance qu’on retrouve sous le capot, il est clair que la puissance sera explosive, comme avec la i30 N.

En attendant sa présentation, le constructeur coréen dévoile un teaser dont on aperçoit le look spécifique de ce Kona N. En effet, on découvre une carrosserie caractérisée par un bouclier avant plus agressif, et échancré avec des prises d’air plus généreuses, dont une calandre béante marquée du N relatif au département sport du constructeur.

Le bouclier avant adopte quant à lui une couleur rouge qui procure au véhicule plus dynamisme, tandis qu’une nouvelle signature lumineuse fait également son apparition. A noter également, des passages de roue en couleur carrosserie procurant un effet visuel d’une garde au sol plus rapprochée.