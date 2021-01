Tesla dévoile le restylage de la Model S

Comme pressenti, le géant constructeur américain de voitures électriques dévoile via une série d’images le restylage de la Tesla Model S. Les principales modifications sont opérées à l’intérieur avec une inspiration de ce qui se fera sur le Roadster.

Tesla dévoile le restylage de mi-carrière de sa Model S. Si les évolutions extérieures sont minimes, l’habitacle a été révolutionné. La berline compacte se contente ainsi dans son design extérieur de quelques retouches sur la calandre et quelques petits détails.

L’habitacle de la Tesla Model S restylée est tout droit venu du futur, avec notamment un volant sorti d’un prototype de course, et inspiré de celui qui intègrera le futur Tesla Roadster. A l’inverse de la Model 3, la Model S garde un écran derrière le volant, avec une planche de bord formant une vague.

La Tesla Model S fait également le plein de technologies et d’équipements avec : un écran central 17 pouces, une instrumentation 12,3 pouces et un écran arrière de 8 pouces tous de série. A noter également que les quatre sièges sont chauffants, et les sièges avant sont en plus ventilés.





Sous le capot, peu de changements sont à signaler par rapport à la version actuelle. On retrouve les versions « dual motor » et « Plaid » (trois moteurs). L’autonomie est affichée à 663 km, et la Plaid à 627 km et enfin la nouveauté est la Plaid + qui offre 835 km. La puissance est de 1100 ch, pour une vitesse de pointe de 320 km/h.