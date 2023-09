IAA 2023 : Mini dévoile le nouveau Countryman

La marque Allemande Mini dévoile le nouveau Countryman à l’IAA de Munich, un véhicule qui affiche l’allure d’un SUV grâce à ses dimensions supplémentaires généreuses.

Mini vient de présenter son nouveau Countryman au style plus sobre, un modèle plus imposant que l’ancienne version. Avec 13 cm supplémentaires en longueur et 6 en hauteur, le modèle made in Germany mesure désormais 4,43 m de long, 1,84 m de large et 1,66 m de haut. Son empattement gagne 10 cm il s’affiche désormais à 2,69 m.

Malgré un nouveau design baptisé « Simplicité charismatique », le Countryman nouvelle génération reste reconnaissable. Présenté comme une voiture familiale, il offre plus d’espaces à l’intérieur et une fois les sièges arrière rabattu, le volume de coffre passe à 1 450.

L’habitacle du nouveau Countryman est plus stylé avec un tableau de bord tout en finesse et un grand cercle tactile central, est également interchangeable avec la Mini Cooper – est en grande partie déterminée par le niveau de finition que vous choisirez.

Le Mini Countryman peut disposer de quatre roues motrices disponible sur la version SE ALL4 entièrement électrique, elle tire 313 ch et 494 Nm de ses deux moteurs électriques. Il peut supporter une recharge jusqu’à 150 KW en courant continu (contre 130 kW pour la BMW iX1),

Mini indique que le nouveau Countryman profitera d’autres motorisations à combustion, parmi lesquels, un Diesel.