Importation de VO de moins de trois ans : A partir du mois de mars 2020

Le Ministre de l’Industrie et des Mines a annoncé la date de l’entrée en vigueur de la loi concernant l’autorisation de l’importation des voitures de moins de 3 ans. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Les Algériens pourront importer des VO de moins de 3 ans à partir du mois de mars prochain selon la déclaration du Ministre de l’Industrie et des Mines qui a justifié le retard dans l’entrée en vigueur de ces importations par la qualité du gasoil commercialisé en Algérie en état de panne au bout de 3 mois d’utilisation. « Le dossier n’est pas encore défini car il y a un problème avec le gasoil européen. Ils ont des normes qui sont plus récentes que les nôtres. Par exemple, si on utilise une motorisation européenne avec le gasoil local la voiture ne tiendra pas plus de 3 mois, » a expliqué le ministre de l’Industrie qui a tout de même poussé les observateur à réinterroger sur le bon fonctionnement des voitures issues du montage local et qui sont encore plus récentes que les VO qui seront importés ?

Le ministre a tout de même souligné qu’il faudra que son département finalise le traitement de certains problèmes techniques notamment celui du gasoil ou encore les modalités de financement.