Importations des véhicules neufs : aucune date n’a été fixée !

Le ministère de l’Industrie a pour rôle l’octroi des agréments définitifs d’importation au profit des opérateurs répondant aux conditions du cahier de charges et non de définir les délais d’arrivée des premiers véhicules, a estimé samedi à Alger le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

Interrogé par la presse sur les délais d’importation des premiers véhicules neufs lors d’une conférence organisée par l’Institut national des études de stratégie globale (INESG), le ministre a estimé que le ministère a pour rôle l’octroi des agréments d’importation et non de définir les délais d’acquisition, estimant non pertinents les questionnements réguliers sur la date d’entrée des premiers véhicules neufs par les concessionnaires agréés.

« Ce ne sont pas des prérogatives du ministère de l’Industrie ou du ministère du Commerce de définir les dates d’entrée des véhicules. C’est à l’opérateur de définir comment, quand et d’où il doit acquérir les véhicules après l’octroi de son agrément définitif », a expliqué M. Ait Ali Braham, au moment où quatre (04) autorisations provisoires ont été récemment accordées par le ministère.