Industrie automobile : Cinq projets déjà identifiés

Quelques jours après le début de la réception des dossiers de demandes d’autorisation pour l’importation et la production automobile, le ministère de l’industrie a déjà réceptionné cinq demandes issues de concessionnaires déjà établis en Algérie.

En effet, la société Emin Auto qui active dans l’industrie automobile notamment le montage des camions de marque JAC à Mostaganem et Baic Algérie propriétaire de l’usine de camions chinois de marque Baic (basée à Batna) sont les premiers à manifester leur intérêt en déposant leur candidature auprès du ministère.



D’autres parts, le groupe Global propriétaire de l’usine Glovis pour le montage de véhicule de marque Kia figure aussi sur cette première liste. Enfin, le groupe Ival (Iveco et Mazda) et la société Burgan International pour la marque chinoise DFSK complète ce premier groupe de sociétés fortement intéressées par l’investissement dans l’importation et le montage automobile.