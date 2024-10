Industrie automobile : Les projets d’usines JAC et Chery progressent en Algérie

Le développement de l’industrie automobile en Algérie progresse, selon les récentes déclarations d’Ali Aoun, ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique.

Après l’échec des précédents projets de montage automobile sous l’ancien régime, le gouvernement semble aujourd’hui se tourner vers des initiatives plus concrètes. Ces nouveaux projets reposent sur des investissements directs des constructeurs automobiles, comme le projet Fiat avec le groupe Stellantis, ainsi que sur des partenariats entre acteurs locaux et marques internationales.

Lors d’une intervention sur les ondes de la radio Chaîne 3, le ministre Ali Aoun a annoncé que deux autres marques chinoises, JAC et Chery, sont en phase de réalisation de leurs usines en Algérie.

Le ministre a souligné que « toutes les conditions sont réunies pour mettre en place une véritable industrie automobile et non plus un simple assemblage superficiel. »