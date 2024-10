Mondial de l’Auto de Paris 2024 : Stellantis marque une forte présence avec 5 premières mondiales

Le groupe automobile Stellantis marque une grande présence au Mondial de l’Automobile de Paris, en y lançant cinq premières mondiales et des technologies innovantes, en passant par sa marque Leapmotor.

A l’occasion de la 90 éme édition du Mondial de l’Auto de Paris 2024 qui se déroule du 14 au 20 octobre prochain, Stellantis marque une forte présence avec l’exposition de Citroën, Peugeot et Alfa Romeo – et pour la première fois au salon, la marque chinoise Leapmotor. Au total, 26 modèles des quatre marques seront exposés au salon, dont cinq en première mondiale.

Peugeot présente sa gamme 100% électrique, la plus large de tous les constructeurs automobiles européens grand public, avec en prime l’exposition de la toute nouvelle E-408. Les versions Long Range de ses SUV fastback E-3008 et E-5008, qui offrent respectivement jusqu’à 700 et 668 km, soit la meilleure autonomie du segment, sont également présentées. Peugeot dévoile également deux innovations majeures : Le concept INCEPTION et le volant révolutionnaire HYPERSQUARE, accompagnés d’un simulateur unique.

La marque au chevron expose quant à elle une gamme entièrement renouvelée avec trois premières mondiales dans le segment clé à savoir les C3 et C3 Aircross seront exposées pour la première fois et accessibles au public. Citroën présente sur son stand une Ami Tower pour fêter ses quatre ans de succès en France et sur de nombreux marchés européens.

Alfa Romeo de son coté marquera son retour au Mondial de l’Automobile de Paris en présentant sa gamme complète, y compris l’inédite nouvelle Junior VELOCE 280ch, la version la plus sportive de la gamme, et la présentation en avant-première mondiale de sa version IBRIDA. Les visiteurs pourront également découvrir en avant-première mondiale le Tonale 2025.

Leapmoteur expose ses solutions de mobilité électrique abordables et axées sur la tech. Zhu Jiangming, fondateur, CEO de Leapmotor, et Carlos Tavares, CEO de Stellantis, dévoilent le tout nouveau B10, un SUV du segment C, complétant ainsi leur gamme de produits dans le segment principal de l’Europe, grâce à ce partenariat unique dans l’industrie automobile.