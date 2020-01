Industrie: L’usine Hyundai BUS & Trucks de Batna à l’arrêt !

L’activité de l’usine Hyundai basée à Batna est désormais suspendue selon un communiqué publié aujourd’hui par Global Motors Industries (GMI) dont le PDG, Hassan Arbaoui est en prison depuis plusieurs mois. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Spécialisée dans le montage de camions et bus de la marque coréenne Hyundai, cette usine ne peut plus assurés son fonctionnement car le gouvernement n’a toujours pas renouvelé à GMI les autorisations d’importations des kits CKD/SKD, cela depuis déjà six mois.

Le Groupe GMI indique par ailleurs dans son communiqué que malgré cette suspension (qui dure depuis six mois), »les postes d’emploi ont été maintenus et les employés ont reçu leurs salaires ».

Le communiqué de GMI indique par ailleurs que le groupe »aspire à obtenir les rapports techniques qui lui permettraient à reprendre son activité et reconduire ses employés »