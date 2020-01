Citroën lance la série spéciale C-Series sur le C4 Cactus

La marque aux chevrons annonce l’arrivée de la série spéciale C-Séries sur la Citroën C4 Cactus. Cette série spéciale est basée à l’instar d’autres modèles sur la finition milieu de gamme Feel. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Après la Citroën C3 Aircross l’année passée, c’est autour du C4 Cactus de recevoir la série spéciale C-Series. Cette nouvelle série spéciale est basée sur la finition cœur de gamme Feel en recevant en plus, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, le réglage en hauteur du siège passager, la technologie de connectivité Citroën ConnectNav et Citroën Connect Box avec Pack SOS et assistance inclus ainsi que des vitres arrière surteintées.

La série spéciale C-Series fait gagner également à la berline française le pack Color anodisé rouge avec les protections Airbuimp et les projecteurs antibrouillards rouges. Un badge C-Series est quant à lui visible sur les portes avant.