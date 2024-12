Infractions routières en Algérie : La Gendarmerie introduit le paiement électronique sur le terrain

La gendarmerie nationale révolutionne les démarches administratives liées aux infractions routières en introduisant des terminaux de paiement électronique (TPE) sur le terrain.

Développés par l’ENIE, ces dispositifs permettent aux conducteurs interceptés de régler immédiatement leurs amendes, avec restitution instantanée du permis de conduire. Cette innovation vise à simplifier les procédures, souvent perçues comme lourdes, tout en fluidifiant les interactions entre automobilistes et gendarmes.



La mesure, saluée par l’APOCE, reflète les efforts de modernisation des services publics en Algérie. Les automobilistes peuvent choisir entre le paiement électronique ou les méthodes traditionnelles, garantissant flexibilité et accessibilité. En favorisant le paiement numérique, ce projet s’inscrit dans une stratégie nationale de transition digitale, visant à renforcer la traçabilité financière, réduire la manipulation d’espèces, et limiter les risques de corruption.

Au-delà de la technologie, ce dispositif pourrait encourager une meilleure acceptation des infractions et un comportement plus responsable au volant. La gendarmerie démontre ainsi que l’innovation peut améliorer à la fois l’efficacité des services publics et la sécurité routière, marquant une avancée significative dans la numérisation des administrations en Algérie.