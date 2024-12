L’Algérie se positionne pour devenir un acteur clé dans l’industrie automobile électrique grâce à l’exploitation du Lithium

L’Algérie franchit une étape stratégique pour intégrer pleinement la chaîne de valeur mondiale des technologies vertes, notamment dans l’industrie automobile électrique. Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, M. Mohamed Arkab, a souligné, lors d’un workshop à Alger, que l’exploitation du lithium dans le sud du pays pourrait transformer l’Algérie en un acteur incontournable du marché des véhicules électriques et des technologies de stockage d’énergie.

Le lithium est au cœur du développement des batteries électriques, essentielles pour la transition vers des véhicules électriques (VE) et des systèmes de stockage énergétique. « Il est temps de se concentrer sur les minerais stratégiques à forte valeur ajoutée, tels que le lithium, pour positionner l’Algérie comme acteur clé des technologies vertes », a déclaré M. Arkab.

Les premiers indicateurs confirment la présence prometteuse de lithium dans le Grand Sud algérien, notamment dans la région du Hoggar. Ce potentiel pourrait permettre à l’Algérie de développer une chaîne de production locale pour les batteries des véhicules électriques, favorisant ainsi l’émergence d’un écosystème industriel compétitif.

Une opportunité pour l’innovation automobile

La présence de Pr. Karim Zaghib, expert en production de batteries au lithium, et de Pr. Kamal Youcef Toumi, illustre l’importance stratégique du lithium pour l’industrie automobile. Ces batteries ne se limitent pas à fournir de l’énergie propre, mais elles constituent également un moteur d’innovation pour l’ensemble du secteur automobile.

L’exploitation du lithium pourrait non seulement alimenter une industrie nationale des batteries, mais aussi attirer des investisseurs internationaux et des fabricants d’automobiles électriques, renforçant ainsi le tissu industriel algérien et créant des emplois hautement qualifiés.

Renforcer la compétitivité algérienne sur le marché mondial

L’exploitation du lithium offre une opportunité stratégique de diversifier l’économie nationale et d’accroître sa compétitivité sur le marché mondial. En intégrant cette ressource dans la production de véhicules électriques et de batteries, l’Algérie pourra répondre à la demande croissante en solutions énergétiques propres, tout en consolidant son rôle de leader dans la transition énergétique.

Avec cette avancée, l’Algérie ambitionne de devenir un pôle régional pour la production de composants essentiels à l’industrie automobile électrique, s’alignant ainsi sur les objectifs mondiaux de durabilité et de réduction des émissions carbone.