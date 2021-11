Intempéries: les premières neiges perturbent le trafic sur certains axes montagneux à Batna

Les premières neiges qui sont tombées, dans la nuit de vendredi à samedi, sur les hauteurs de la wilaya de Batna ont perturbé le trafic automobile sur certains axes montagneux, a indiqué samedi la cellule de communication de la Protection civile.

Il s’agit des hauteurs de Theniet Baali sur la route entre Ichemoul et Arris et de Theniet R’ssasse sur la RN 87 entre les villes de Batna et Theniet El Abed, a précisé la même source ajoutant que les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile d’Arris sont intervenus sur ces deux axes pour assister des véhicules bloqués par la neige et le verglas.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour intervenir en cas de besoin, a indiqué la même source qui a invité les citoyens, notamment les usagers des routes de ces régions, à la vigilance face aux risques de constitution de verglas.

Les premières neiges ont été accueillies avec joie et espoir par les habitants de la région après la récente période de sécheresse. (APS)