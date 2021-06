IRIS remporte le trophée du meilleur exportateur algérien de 2020 !

Le World Trade Center Algiers a décerné le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’année 2020, à IRIS.

Lors de la cérémonie de remise des prix de cette 18e édition du trophée qui a eu lieu à Alger, le vice-président du groupe IRIS, Djamel Guidoum s’est réjouit de cette belle récompense.

« Le volume d’exportation de l’entreprise de pneumatiques est passé de 6.000 pneus en 2019, soit 5 mois seulement après le lancement de l’exploitation du complexe de fabrication des pneumatiques, à 400.000 pneus exportés en 2020 », a-t-il indiqué. Selon ce responsable, le marché américain représente près d’un tiers des exportations globales d’IRIS Tyres qui touchent plus de 16 pays dont le Brésil, le Royaume Unis, la France et l’Italie, a-t ajouté.

M. Guidoum fait savoir que l’objectif fixé pour 2021 est de dépasser les 800.000 pneus exportés, qui a révélé qu’un volume de plus 300.000 pneus a été expédié depuis le début de l’année en cours.

Enfin, le vice-président du groupe privé algérien a espéré la levée des obstacles entravant l’acte d’exporter, notamment l’interdiction d’externaliser les investissements (installations de bureaux de liaison, de showrooms) ou encore l’absence de primes à l’export, contrairement à ce qui se fait en Chine et en Turquie.