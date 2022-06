Peugeot lève le voile sur la nouvelle 408

Le constructeur français lève officiellement le voile sur sa toute nouvelle Peugeot 408. Une nouvelle voiture annoncée comme un mélange entre une berline et un SUV qui sera commercialisée dès 2023.

Le lion dévoile officiellement la nouvelle Peugeot 408, un véhicule qui se décrit comme une berline surélevée qui n’a rien à voir avec le modèle commercialisé en Chine. Cette nouvelle 408 est un véhicule totalement inédit dans la gamme du constructeur français.

La Peugeot 408 se distingue par un gabarit imposant avec des allures de coupé. Elle mesure 4,69 mètres et se positionne sur le segment C pour laisser la place à la Peugeot 508 sur le segment D. Cette berline a adopté comme l’a expliqué son chargé de style Pierre-Paul Mattei, des astuces esthétiques pour jouer sur les codes des berlines et des SUV.

On notera ainsi le style anguleux permettant d’élargir visuellement la 408, notamment au niveau des ailes, ainsi que les passages de roues en plastique apparent toujours d’une couleur différente de la voiture. La berline surélevée adopte également des jantes de 17 à 20 pouces.

Coté habitacle, on retrouve sans surprise un intérieur ressemblant à celui de la dernière Peugeot 308, puisque la planche de bord été développée de base pour les deux modèles, avec notamment la présence du i-Cockpit du constructeur adoptant un petit volant, un écran d’instrumentation de 10 pouces, et un écran central d’infodivertissement de 10 pouces également. Pour les passagers arrière l’espace aux jambes est relativement grand, ainsi que la garde au toit. Le volume de coffre est également généreux avec 536 à 1611 littres avec une banquette rabattable.

Coté technologique, la Peugeot 408 a évidemment fait le plein, avec l’intégration de 4 ports USB-C, un mirroring du téléphone en Wi-Fi, la possibilité d’avoir deux téléphones en Bluetooth ou encore le système audio Focal Premium avec 10 haut-parleurs et un ampli 12 voies de 690 W.

Sous le capot, la Peugeot 408 sera proposée avec cinq motorisations : un bloc essence PureTech de 130 ch, un bloc hybride rechargeable de 180 ch, un bloc hybride rechargeable de 225 ch, un bloc essence de 215 ch, et une version 100 % électrique qui arrivera ultérieurement. Enfin, la Peugeot 408 est proposée en deux versions Allure et GT, avec six teintes de carrosserie différentes.