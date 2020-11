Jaguar Land Rover Algérie : Faites réviser votre véhicule gratuitement

A l’occasion de la rentrée sociale, Jaguar Land Rover fait profiter ses clients d’une batterie d’offres sur la partie après-vente et propose de connaitre le montant prévisionnel des réparations, de prendre rendez-vous ou bien demander un devis sans avoir à se déplacer.

Installé à Oued Smar, Jaguar Land Rover s’attelle à proposer à ses clients les meilleures offres, notamment lors du passage aux ateliers après-vente. La campagne initiée par la marque se déroulera du 02 jusqu’au 30 novembre 2020 et consistera à :

* Désinfection du circuit de climatisation habitacle à partir de 5 900 Da.

* Jusqu’à 20% de remises sur les réparations par âge des véhicules.

* 20% de remise sur l’achat de pneus ainsi que le montage et équilibrage OFFERTS.

* Diagnostic avec 24 points de contrôles OFFERT.

* Vérification de circuit de climatisation, Gaz – OFFERTS.

* Service de récupération et restitution par dépannage.



Les clients Jaguar Land Rover peuvent dès maintenant connaitre le montant prévisionnel des réparations et entretien, prendre rendez-vous ou bien demander un devis pour tout achat de pièces de rechange d’origine ou accessoires sans avoir à se déplacer !



Jaguar Land Rover Oued Smar met à disposition de ses clients un formulaire de demande de devis EN LIGNE. Il suffit tout simplement de remplir le formulaire ci-après https://bit.ly/35muLHh.