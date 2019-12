JCB dévoile le tracteur le plus rapide au monde

Le Guinness World Records vient de valider les performances du tracteur JCB Fastrac Two qui devient ainsi le tracteur le plus rapide au monde. Avec une vitesse de 217 Km/h, le tracteur de chez JCB a même réussi une vitesse de pointe de 247 km/h avec son pilote, le coureur à vélo Guy Martin. Avec ce tracteur »boosté », JCB vient de détrôner son propre record de 166 km/h. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Le constructeur britannique JCB a repoussé les limites technologiques de son tracteur en l’équipant d’un moteur à six cylindres turbo diesel (JCB Dieselmax) de 7,2 litres hautement modifié. Celui-ci développe 1016 ch et plus de 2500 Nm de couple.

Ce moteur dispose aussi d’un turbocompresseur produisant 5,0 bars de suralimentation, un compresseur de suralimentation électrique pour maintenir le turbo en rotation à bas régime, une injection d’eau et un refroidissement de l’air de suralimentation via des réservoirs de glace. Le bloc moteur du JCB Fastrac Two est couplé à une boite de vitesses manuelle à six rapports ZF habituellement réservée aux camions.