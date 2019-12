Volkswagen ID.3. : production maintenue malgré un problème de logiciel

Malgré un problème de son logiciel embarqué, la production de la nouvelle compacte électrique Volkswagen ID.3. sera maintenue et les véhicules concernés seront stockés comme l’annonce le groupe allemand. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Le constructeur allemand va poursuivre la production de sa toute nouvelle Volkswagen I.D.3. électrique dans l’usine allemande de Zwckau. Selon le média Manger Magazin malgré un problème massif du logiciel embarqué Volkswagen stockera les véhicules concernés.

Le nombre de véhicules qui seront stockés d’ici le printemps 2020 avoisinera 20 000 exemplaires. Elles seront stockées dans des parkings gigantesques loués spécialement pour ce problème en attendant de trouver une solution. La réparation du logiciel se fera « manuellement » et non via une mise à jour. Affaire à suivre.