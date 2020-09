Jeep dévoile la version hybride rechargeable de son Wrangler

Le constructeur américain dévoile la variante hybride rechargeable de son 4×4 Jeep Wrangler. Ce dernier associe un bloc quatre cylindres 2.0 litres avec une batterie de 17 kWh. Son arrivée en concessions se fera l’année prochaine.

Dans son plan d’électrification de sa gamme, Jeep nous dévoile la version hybride rechargeable de son 4×4 Wrangler. Pour le constructeur américain, cette variante garde son caractère de tout-terrain et peut donc faire des trajets quotidiens sans émissions (autonomie de 40 km en tout électrique).

Dans le détail, on retrouve sous le capot du Wrangler, un bloc quatre cylindres 2.0 turbo avec une batterie de 17 kWh sur 400 V logée sous la banquette arrière. La puissance cumulée est affichée à 380 chevaux pour 637 Nm de couple. Un petit moteur fonctionnant comme un alterno-démarreur équipe également le Wrangler. Enfin le Wrangler 4xe débarquera en Europe en 2021 et se reconnaitra grâce à des accents et insignes bleus.