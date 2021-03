Kia dévoile son nouveau SUV électrique EV6

Le constructeur coréen dévoile officiellement son tout nouveau SUV coupé électrique Kia EV6. Ce dernier est le premier modèle du constructeur à être proposé qu’en électrique, et sera commercialisé au second semestre de l’année 2021

Après un premier teaser dévoilé la semaine passée, Kia lève officiellement le voile sur son nouveau crossover coupé 100 % électrique. Ce dernier, est le premier modèle du constructeur spécialement conçu en électrique, ce qui lui procure une certaine liberté de style.

L’EV6 adopte en effet, un design original et qui servira de base pour les prochains modèles électriques du constructeur coréen. Cette nouvelle philosophie de style est baptisée « Opposites United » (L’alliance des contraires) qui selon Karim Habib chef de design de Kia « puise son inspiration dans les contrastes observés entre la nature et l’humanité, et « joue sur l’opposition entre des traits de style acérés et des formes sculpturales. »

Visuellement, ce nouveau Kia EV6 adopte des lignes séduisantes et sensuelles, et opposées à celles de son cousin Hyundai Ioniq 5 avec qui, il partage la plateforme E-GMP. Côté technique, Kia n’a pas encore dévoilé les caractéristiques techniques de son SUV mais on imagine qu’elles seraient proches de celles du Hyundai Ioniq 5.

Pour en apprendre davantage sur le côté technique du Kia EV6, il faudra patienter à la fin de ce mois en cours. Enfin, la commercialisation de ce EV6 se fera au second semestre de l’année 2021.