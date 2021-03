Montage automobile et appareils électroménagers : 51.000 postes d’emploi perdus

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a fait état, lundi à Chlef, de la perte de 51.000 postes d’emploi en 2020 suite à la fermeture des usines de montage automobile et à l’arrêt de l’importation des produits destinés au montage des appareils électroménagers.

« L’année 2020 a été marquée par la perte de 51.000 postes d’emploi suite à la fermeture des usines de montage automobile et à l’arrêt de l’importation des produits destinés aux usines de montage des appareils électroménagers », a déclaré le ministre dans une allocution prononcée au siège de la wilaya au terme d’une présentation sur l’état du secteur.

Déplorant un manque de réponse de la part de certaines administrations à des citoyens disposant de terrain, de financement, d’expérience et de volonté pour l’investissement, le ministre a assuré que ses services veilleront à éliminer toutes les entraves pour booster l’investissement.

Le développement économique « exige la participation de tous et à tous les niveaux pour contribuer à la création de postes d’emploi et au recrutement des jeunes et des diplômés de l’université », a-t-il souligné.