Kia Motors Algérie : élargissement des horaires d’ouverture des structures après-vente

Kia Motors Algérie annonce l’élargissement des horaires d’ouverture du service après-vente au niveau de ses structures à Alger.

Toujours à l’écoute de ses clients et dans le souci de leur dispenser les meilleurs services, Kia Motors Algérie vient d’élargir les horaires d’ouverture de son Quick Service situé au Caroubier et son Magasin PR ainsi que son Centre de Maintenance Véhicules & Magasin de Pièces de Rechange de BAB EZZOUAR , ces derniers seront désormais ouverts comme suit :

Horaires d’ouverture :



* Du Dimanche au Jeudi : De 08h30 à 17h

* Samedi : De 08h30 à 14h

Kia motors Algérie démontre, par cette action, sa volonté de fournir le meilleur service après-vente et ce, afin de répondre aux exigences de ses clients en leur permettant d’effectuer les révisions et réparations mécaniques nécessaires au fonctionnement sécurisé et optimal de leurs véhicules Kia.