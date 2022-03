Kia Sportage : rappel pour un risque d’incendie aux Etats-Unis

Le constructeur coréen va rappeler plus de 100 000 exemplaires de son Kia Sportage pour un défaut électronique pouvant engendrer un feu dans le moteur identifié aux Etats-Unis.

L’imposant SUV coréen Kia Sportage devra repasser par l’atelier pour corriger un défaut électronique concernant l’unité de commande électro-hydraulique du système de freinage. Ce problème a été identifié sur certains modèles roulant en Amérique du Nord et commercialisés entre 2014 et 2016.

Plus de 100 000 exemplaires sont concerné au pays de l’oncle Sam et assemblés précisément entre le 30 septembre 2013 et le 16 novembre 2015. Ce problème identifié peut causer un court-circuit et engendrer ainsi un incendie dans le compartiment moteur.

Le constructeur coréen se veut rassurant a indiqué que seulement 1 % des Sportage rappelés seraient touchés par ce problème.